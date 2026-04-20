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Ascoli, uomo muore dopo accoltellamento: fermato aggressore

Cronaca
©Ansa

La vittima, colpita da un fendente all'addome, è stata soccorsa dai sanitari e ricoverata in codice rosso all'ospedale 'Mazzoni' dove è deceduta

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È accusato di omicidio volontario il 54enne, che nella serata di ieri avrebbe accoltellato un 34enne al culmine di una lite, all'interno di un appartamento nel quartiere di Porta Cappuccina ad Ascoli Piceno. Erano entrambi già noti alle forze dell'ordine. La vittima è il titolare di un'attività da parrucchiere in città. L'uomo, colpito da un fendente all'addome, è stato soccorso dai sanitari e ricoverato in codice rosso all'ospedale 'Mazzoni' dove è morto. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri all'interno dell'abitazione e condotto in caserma. I militari, coordinati dalla procura ascolana, indagano per conoscere il movente della lite.

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