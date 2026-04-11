Un minorenne ha ingerito un drink analcolico offertogli da un coetaneo con all’interno olio motore. Il ragazzo, subito dopo aver bevuto, è stato colto da malore e soccorso da alcuni presenti

Tragedia sfiorata durante una festa di compleanno sulla spiaggia. Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Verbania dopo aver ingerito dell'olio motore inserito per scherzo nel drink da un coetaneo. Sulla vicenda, avvenuta la sera del 4 aprile e resa nota oggi, indagano i carabinieri. Il 17enne, autore dello "scherzo", è stato denunciato per avvelenamento e lesioni personali.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla procura dei minori di Torino, hanno permesso di identificare l'autore del gesto, che ha ammesso le proprie responsabilità definendo quanto fatto "uno scherzo". Al 16enne avrebbe servito il bicchiere dicendogli che si trattava di "un drink buono", ma subito dopo aver ingerito la sostanza la vittima si è sentita male. All'ospedale Castelli di Verbania il ragazzo è stato sottoposto a un trattamento su indicazione del centro antiveleni di Bergamo. Inizialmente dimesso con una prognosi di pochi giorni, dopo una seconda visita i medici sono rimasti cauti su possibili complicazioni future.