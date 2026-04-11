Il tabù della famiglia imperfetta

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, offre il suo sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Qui smonta il mito della famiglia perfetta: spesso è una costruzione difensiva che nasconde traumi e limiti umani. Idealizzare i genitori serve a sopravvivere, ma negare la realtà può generare dolore e, nei casi estremi, violenza