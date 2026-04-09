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Cronaca

Molestie sessuali sul lavoro: quando è una questione di potere?

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Le molestie sul lavoro non dipendono da un “istinto maschile”, ma da dinamiche di potere e sessismo. Uno studio, firmato dalle psicologhe sociali Morgan Weaving, Kate Lynch e Cordelia Fine, cerca di dare statuto scientifico a questa teoria, mostrando come certi comportamenti siano funzionali al mantenimento di gerarchie di genere tradizionali

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