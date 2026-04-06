Plastica "fossile": chi vuole vendercene sempre più e perché

Ogni volta che ci viene venduta della plastica, stiamo portando a casa gas o petrolio. È quella, infatti, l’origine della plastica e anche la ragione del suo legame, strettissimo, con la crisi climatica. Le industrie che la producono, preoccupate dalle politiche ambientali, stanno investendo sempre di più nel settore: è l’assicurazione per il loro futuro. E il nostro? A Sky TG24 l’analisi dell’autrice di un nuovo libro-inchiesta