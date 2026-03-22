Roma, a fuoco quadro elettrico palazzo in zona Aurelio: un ferito grave

Il fumo dell'Incendio ha annerito tutte le pareti del condominio e si stanno effettuando ulteriori verifiche dell'edificio

I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cervasca, in zona Aurelio, a Roma, per un incendio che ha coinvolto il quadro elettrico di un palazzo di tre piani. Evacuato l'intero stabile, abitato da otto famiglie. L'androne nel quale si trovavano i contatori è completamente compromesso. Una persona è stata portata in codice rosso all'ospedale, mentre altre tre con un bambino hanno rifiutato il ricovero. Il fumo dell'Incendio ha annerito tutte le pareti del condominio e si stanno effettuando ulteriori verifiche dell'edificio.