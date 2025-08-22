Ritrovata Denise Zaksongo, il marito aveva denunciato la scomparsa

È stata ritrovata e sta bene Denise Zaksongo, la donna residente a Catania scomparsa dopo essere partita dall’aeroporto siciliano per il Burkina Faso. Il marito aveva denunciato la scomparsa lo scorso martedì 19 agosto, preoccupato dopo non aver più ricevuto sue notizie. L’aereo di Denise Zaksongo, la prima avvocata africana ad esercitare la professione forense in Italia, era partito da Fontanarossa con scalo a Casablanca, in Marocco. Da lì avrebbe dovuto proseguire il viaggio ma non è mai salita sul secondo aereo.

Cosa è successo

Il marito, Renato Farina, medico del Policlinico di Catania, l'aveva brevemente sentita per telefono lo scorso martedì durante il viaggio e da quel momento non aveva più avuto sue notizie. Il telefonino di Zaksongo risultava spento e la donna non era mai salita sull'aereo per il Burkina Faso. L'uomo ha quindi denunciato la scomparsa ai carabinieri ed è stata anche allertata la Farnesina. Poi questa mattina la svolta: Farina ha ricevuto una telefonata dalla polizia che lo avvertiva di aver rintracciato la moglie. Denise Zaksongo è stata rintracciata ed è arrivata in Burkina Faso. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto ma fortunatamente l'avvocata sta bene e ha raggiunto la sua famiglia nel Paese africano. "Sta bene", ha detto il marito confermando il ritrovamento. "Probabilmente aveva solo sonno e voleva riposare. La polizia non mi ha detto altro, penso che mi contatteranno in giornata dall'ambasciata italiana".