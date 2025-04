Caso Resinovich, fratello denuncia periti. Visintin rientra a Trieste

Visintin rientrato a Trieste

È rientrato a Trieste, dopo alcuni giorni di assenza, Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich. Dalla scorsa settimana l'uomo è indagato per l'omicidio della moglie. Sabato scorso Visintin si era allontanato dalla città e, interpellato, aveva spiegato che si sarebbe preso qualche giorno di riposo in Austria. "Non sto bene - ha detto oggi Visintin alle telecamere di Mattino 5 su Canale 5 -. Ero in montagna, sono andato a trovare amici, mi sono riposato e ora sto facendo i miei lavoretti", riferendosi all'attività di arrotino. "Liliana manca tanto tanto", ha aggiunto. E riferendosi alle indagini, ha chiarito: "Sono a disposizione, non mi nascondo". Visintin ha quindi spiegato che i coltelli scoperti ieri nell'auto di Liliana parcheggiata sotto casa non sono suoi e che lui non li aveva ancora visti essendo "rientrato solo ieri sera tardi". "Un signore che abita qua mi ha detto che me li avrebbe lasciati in auto - ha spiegato - poi" dopo averli affilati "li lascerò di nuovo qua. Tante persone me li lasciano qua perché non sono quasi mai a casa". Durante la perquisizione domiciliare le forze dell'ordine avevano sequestrato centinaia di coltelli. In mattinata Visintin ha incontrato i suoi legali, i quali hanno riferito che dal punto di vista legale non ci sono novità e che sono in attesa di sviluppi.