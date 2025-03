Milano, incendio in mercato ortofrutticolo: in fiamme 3 capannoni

Le fiamme hanno colpito in particolare un'area formata da tre capannoni, per una superficie totale di 2.500 mq, adibiti al carico e scarico vicini agli ambienti adibiti alle celle frigorifero. Al momento, non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo e contenere la nube di fumi e detriti

Un incendio è divampato all'interno di un mercato ortofrutticolo a Milano, di proprietà della società Sogemi. Le fiamme hanno colpito in particolare un'area formata da tre capannoni, per una superficie totale di 2.500 mq, adibite al carico e scarico vicini agli ambienti adibiti alle celle frigorifero. Il rogo si è sviluppato pochi minuti prima dell'una in un'area di stoccaggio dell'impresa ortofrutticola, estendendosi poi ai capannoni, di cui sono parzialmente crollate le coperture. Secondo i vigili del fuoco e la polizia locale, si tratterebbe di danni ingenti, prevalentemente tra via Vismara e via Lombroso. Al momento, non risultano persone coinvolte. Durante la notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.