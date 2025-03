Ferrara, masticano Snus a scuola: due 13enni finiscono in ospedale

I docenti, accortisi della situazione, hanno immediatamente avvisato le famiglie. Le studentesse sono state accompagnate dai genitori all'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti, dove sono rimaste sotto osservazione per una notte a scopo precauzionale. Gli esami effettuati in ospedale hanno dato esito negativo ai test antidroga, confermando che le ragazze non avevano assunto altre sostanze oltre alla nicotina contenuta nello Snus. Nel frattempo, l'episodio è stato segnalato ai Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. La dirigente scolastica ha convocato un incontro con le famiglie coinvolte per discutere dell'accaduto e valutare eventuali provvedimenti.

Cos'è lo snus

La sostanza, diffusa soprattutto nei Paesi nordici, contiene elevate quantità di nicotina e può provocare effetti collaterali anche gravi nei più giovani. Pochi minuti dopo aver assunto la sostanza, le due ragazze hanno iniziato a manifestare giramenti di testa, vertigini e nausea. Lo Snus è un tabacco macinato fine che si trova sfuso o in porzioni ed è prodotto e consumato principalmente in Svezia, Norvegia, Finlandia e Svizzera. Viene solitamente posizionato tra il labbro e la gengiva superiore, per tenerlo poi in bocca da qualche minuto a qualche ora. Dal momento che non è pensato per l'inalazione, non ha effetto sull'apparato respiratorio come le sigarette, sebbene contenga più nicotina. In Italia, la sua vendita e consegna non è legale, essendo vietato in tutta l'Unione Europea, ma può essere acquistato online dalla Svezia e dalla Svizzera.