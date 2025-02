Bimbo morto a Marsa Alam, risultato autopsia: ucciso da un aneurisma

Mattia Cossettini è morto a 9 anni a Marsa Alam, in Egitto durante una vacanza a gennaio con i genitori per un'emorragia cerebrale causata da un aneurisma. Dunque non per un tumore al cervello e nemmeno per una polmonite batterica, come si pensava subito dopo la tragedia. Sono gli esiti della nuova autopsia voluta dai genitori, assistiti dall'avvocata Maria Virginia Maccari, ed eseguita dai sanitari dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Si esclude con certezza la presenza di altre patologie concomitanti" si legge nella nota della famiglia in riferimento alle ipotesi formulate dalla Direzione Sanitaria del Mar Rosso.

Il legale di famiglia: c’è stata una sottovalutazione del quadro clinico

"Mattia era felicissimo della vacanza e fino a quella tragica escursione in barca non aveva manifestato alcun sintomo, nemmeno un raffreddore” dichiara l'avvocato Maria Virginia Maccari, che assiste i familiari di Mattia Cossettini, morto a 9 anni mentre si trovava in vacanza a Marsa Alam. “ Tanti sorrisi fino all’ultimo momento, allegro come tutti lo conoscevano, ma durante l’escursione in barca non c’è stata nessuna possibilità di chiamare o di ricevere i soccorsi”. Poi aggiunge: “ Secondo i genitori vi è stata sicuramente una sottovalutazione del quadro clinico iniziale; c’è poi stato un errore di refertazione da parte dei medici dell’ospedale generale governativo di Marsa Alam, che hanno interpretato la Tc senza intervenire poi su Mattia per l’assenza di attrezzature, tenuto solamente in osservazione mentre i sanitari stimavamo le più svariate patologie, dal diabete alla broncopolmonite, citando addirittura il Covid come causa di un’ossigenazione bassa quando invece Mattia non aveva neanche la tosse", spiega l’avvocato.