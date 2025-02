Morto Giovanni Scambia, in prima linea contro tumori ginecologici

E' morto il ginecologo Giovanni Scambia, direttore scientifico della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs. Il medico di 66 anni, primario al Policlinico Gemelli, è stato in prima linea nella ginecologia oncologica, autore di numerosi studi presentati in tutti i più importanti congressi internazionali. Nonostante la grave malattia che lo aveva colpito ha continuato a lavorare fino alla fine.

Il cordoglio di colleghi e istituzioni

"Con Giovanni Scambia la sanità italiana perde un luminare dell'oncologia ginecologica", "ha accompagnato tantissime donne nel loro percorso di sofferenza, con grande competenza e umanità" ha commentato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Cordoglio è stato espresso anche Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Ho appena ricevuto una terribile notizia. Il prof. Giovanni Scambia, mio amico carissimo e medico tra i più bravi al mondo, è mancato a soli 65 anni. Una perdita incolmabile per la comunità medico-scientifica mondiale e per i tantissimi pazienti, per me un dolore infinito" ha scritto sui suoi profili social.