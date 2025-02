Monossido di carbonio in agriturismo a Vercelli: 18 intossicati

Diciotto persone sono state soccorse nel Vercellese nella notte, dopo aver respirato monossido di carbonio in un agriturismo. Il 118 riferisce che cinque di queste sono state portate in ospedale con codice giallo, mentre le altre risultano codici verdi. È accaduto a Motta de' Conti, piccolo centro quasi al confine con la Lombardia. Per soccorrere gli intossicati, per vicinanza geografica, sono intervenuti mezzi del 118 di Alessandria, gestiti dal 118 di Novara. Le diciotto persone sono state smistate tra gli ospedali di Vercelli e di Casale e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche un mezzo della Croce Rossa di Casale per il trasporto dei pazienti meno gravi.