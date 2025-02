Frosinone, bimba di 7 anni va a scuola da sola. La mamma trovata morta in casa

Una bambina di 7 anni questa mattina è arrivata a scuola da sola nel Frusinate. Alle domande delle maestre, insospettite nel non vedere un genitore, la piccola ha risposto di essere uscita da sola “perché mamma è a terra e dorme". Le insegnanti, allarmate, hanno telefonato a casa della piccola ma non rispondeva nessuno. Poi hanno chiamato il papà che si è precipitato a casa e ha trovato la moglie morta sul pavimento. Inutili i soccorsi, per la donna, 40 anni, non c’era più niente da fare.