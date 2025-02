Scippo violento a Napoli, arrestato il rapinatore. VIDEO

L'episodio risale al 12 gennaio scorso. La vittima, un’anziana di 85 anni, fu trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, con prognosi riservata, a causa di un grave trauma cranico riportato nella caduta

Il violento scippo ai danni di un'anziana donna, avvenuto nella centralissima Galleria Umberto I, aveva suscitato grande impressione a Napoli, anche perché la vittima era stata ricoverata in gravi condizioni. Oggi i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip partenopeo, nei confronti di un 59enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è accusato di rapina pluriaggravata.

Cosa è successo

L'episodio risale al 12 gennaio scorso e la vittima, un’anziana di 85 anni, è stata brutalmente aggredita. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, grazie all'analisi delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, l’uomo avrebbe pedinato la donna per poi colpirla alle spalle all’ingresso della Galleria Umberto I, a pochi metri da via Toledo. Con violenza le avrebbe strappato la borsa dalla spalla, facendola cadere a terra e trascinandola per alcuni metri prima di impossessarsi del bottino e fuggire a piedi tra le vie del centro storico. Durante la fuga, avrebbe anche minacciato con un coltello un giovane passante che aveva tentato di inseguirlo. La vittima fu trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, con prognosi riservata, a causa di un grave trauma cranico riportato nella caduta.