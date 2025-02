Crotone, assolta l'attivista curda Maysoon Majidi: era accusata di essere una scafista

Lacrime di gioia davanti al giudice che l’ha assolta “ per non aver commesso il fatto”, dopo 11 mesi di carcere. Nei mesi scorsi aveva ottenuto la cittadinanza onoraria di Riace

Non colpevole per non avere commesso il fatto. Sentenza di assoluzione per Maysoon Majidi, regista e attivista curdo-iraniana di 29 anni arrestata il 31 dicembre del 2023 con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il verdetto è stato emesso dal Tribunale di Crotone, presieduto da Edoardo D'Ambrosio. La giovane è scoppiata in un pianto di gioia insieme al fratello Razhan, che le era al fianco, e al suo difensore, l'avvocato Giancarlo Liberati. Nell'ottobre scorso lo stesso Tribunale aveva rimesso in libertà la giovane ritenendo cessate le esigenze cautelari.