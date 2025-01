Treni Alta Velocità Roma Firenze, ritardi per persone sui binari

La circolazione ferroviaria è stata rallentata questa mattina per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea tra Civitella d'Agliano e Orte. Ora la circolazione è tornata regolare, numerosi i treni che hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti

Ancora disagi per chi viaggia sulla rete ferroviaria. Ritardi fino a un'ora per 41 treni ad alta velocità che viaggiano sulla linea Av Roma-Firenze. Dalle 10.55 alle 12.30 la circolazione è stata rallentata a causa di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Ora il movimento è in graduale ripresa. Lo si legge su Infomobilità di Rfi.