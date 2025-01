Giorni della Merla, le previsioni: grande freddo al Nord e piogge

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, locali fenomeni sui settori tirrenici. Al pomeriggio tempo perlopiù asciutto con nuvolositàe schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: al mattino tempo instabile con cieli e piogge sparse, maggiori schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio poche variazioni con fenomeni anche a carattere di temporale sui settori tirrenici, soleggiato sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento ma con residui fenomeni sulle regioni ioniche con neve sui rilievi a quote di media montagna. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola