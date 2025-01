Il fondo da mezzo milione previsto in Manovra per promuovere la salute e l'educazione sessuale e affettiva nelle secondarie sarà usato per formare gli insegnanti sull'infertilità. Abbiamo ascoltato le voci contrarie allo stop della docente e scrittrice Viola Ardone e della Rete degli Studenti Medi. Che chiedono formazione obbligatoria su sesso e relazioni per contrastare la violenza di genere. "Perché le famiglie non sono i luoghi adeguati", e "tutto quello che ha a che fare con la conoscenza non è mai censurabile”