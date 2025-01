Gualdo Tadino, donna uccisa dal marito. È primo femminicidio del 2025

Eliza Stefania Feru, 29enne cittadina italiana originaria della Romania, è stata uccisa con un colpo di pistola nel salotto di casa. Dalle indagini è emerso che a spararle è stato il marito, Daniele Bordicchia, 38 anni, guardia giurata, impiegato in una ditta di vigilanza. Ha sparato con l'arma di servizio regolarmente detenuta. Che poi ha rivolto verso sé stesso per togliersi la vita. I carabinieri parlano di “dissidi coniugali”, i due si erano sposati a maggio

La dinamica

La donna sarebbe stata uccisa con un solo colpo di pistola nel salotto di casa. Dalle indagini condotte dai carabinieri è emerso che a spararle è stato il marito, Daniele Bordicchia, 38 anni, guardia giurata del posto, impiegato con una ditta di vigilanza che opera sul territorio umbro. Un solo colpo esploso con Glock 17 calibro 9, l'arma di servizio regolarmente detenuta. Che poi ha rivolto verso sé stesso togliendosi la vita. A dare l'allarme ieri mattina sono stati i genitori di Bordicchia che abitano poco lontano. Hanno raggiunto l'abitazione della coppia per portare a spasso i loro cani come facevano normalmente, e hanno scoperto i corpi senza vita dei due.

Chi era la vittima

Eliza Stefania Feru era operatrice socio sanitaria all'istituto Serafico di Assisi dove si occupava dell'assistenza a bambine e bambine disabili. Nella mattinata di domenica era attesa al lavoro, dove però non è mai arrivata. Da poco era stata assunta stabilmente dalla struttura di Assisi. "Lavorava con i bambini ed era brava. Siamo sconvolti", ha detto all'Ansa Francesca Di Maolo, presidente del Serafico. Sul profilo Facebook della donna ci sono in evidenza le immagini felici del matrimonio. Lei e il marito che si baciano alle spalle della torta nuziale.

Chi era il marito

La stessa immagine compare sul profilo del marito. "Un ragazzo dolce ma forse troppo fragile", ha definito Bordicchia una vicina. "Daniele ha sbagliato e non c'è più. Spero che Dio lo possa perdonare", ha aggiunto. I motivi alla base della tragedia sono ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri, in un comunicato ufficiale, hanno comunque parlato di "probabile movente" nell'ambito di "dissidi coniugali". La coppia era sposata dal maggio scorso e non aveva figli. I vicini nella piccola comunità di Gaifana hanno spiegato di non avere sentito litigi, ma a quanto pare, i rapporti tra marito e moglie erano piuttosto tesi negli ultimi tempi.