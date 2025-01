Torino, ex sciatrice olimpica spara al vicino di casa dopo una lite

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Moncalieri. Dietro al gesto ci sarebbero dei dissidi che si protraggono da tempo. Il ferito, 52 anni, colpito all'addome e alle braccia, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita

L'84enne ex sciatrice olimpica Vera Schenone ha sparato al vicino di casa nel pomeriggio di oggi a Moncalieri, in provincia di Torino. La vittima degli spari è Stefano Milanese, 52 anni, che è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in codice rosso, ma non è in pericolo di vita, all'ospedale Molinette di Torino.