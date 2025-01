Porsche parcheggiata con paletta segnaletica, denunciati ex poliziotti

Il veicolo era stato lasciato in divieto di sosta nel centro storico di Bressanone con la paletta della Polizia stradale appoggiata, ben visibile, al cruscotto; oltre la denuncia per i due ex agenti, è stato emesso il foglio di via obbligatorio per tre anni dal territorio comunale

Una coppia di turisti piemontesi, ex poliziotti, è stata denunciata per avere lasciato la Porsche Cayenne in divieto di sosta nel centro storico di Bressanone, con una paletta della Polizia stradale esposta sul cruscotto. L’auto è stata poi posta sotto sequestro ed il questore di Bolzano Paolo Sartori ha emesso il foglio di via obbligatorio per tre anni dal territorio comunale. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Polizia, a seguito di una segnalazione, si sono recati in via Dante; la Porsche, infatti, non aveva nemmeno la scritta bilingue, prevista per tutte le dotazioni dei mezzi in servizio in Alto Adige. Le Forze dell’ordine hanno atteso e identificato la coppia piemontese: un 63enne con precedenti penali e la sua compagna 60enne, entrambi ex poliziotti in servizio in Piemonte ed attualmente in pensione.