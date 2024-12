Roma, chiude la discoteca Spazio 900. Polizia revoca licenza

Il club dell’Eur era stato segnalato per diverse irregolarità già accertate dagli investigatori. Nello storico locale hanno anche perso la vita due giovani: il primo a luglio 2023, il secondo poche settimane fa, quando il 22enne Nicola Sganappa si è sentito male e non ha ricevuto soccorso

Spazio 900 chiude definitivamente. Il questore di Roma ha disposto la revoca della licenza della discoteca romana della zona dell’Eur dopo la morte di due giovani nell'arco di due anni. La decisione è scattata dopo un controllo effettuato nella notte tra il 7 e l'8 dicembre dalla polizia amministrativa della Questura della capitale a seguito delle segnalazioni di “situazioni anomale” da parte di alcuni giovani frequentatori del locale. Numerose le irregolarità accertate: capienza pari a oltre 2000 persone a fronte del limite consentito di 600, uscite di emergenza ostruite e/o con approdo in siti scivolosi e non idonei a garantire un esodo massivo, estintori fuori norma, addetti alla sicurezza non in possesso dei titoli abilitativi e della formazione richiesta dalle normative di settore.