Giornalisti, è morto Gian Paolo Ormezzano: aveva 89 anni

Lutto nel mondo del giornalismo, soprattutto (ma non solo) quello sportivo. E' morto infatti, a Torino, all'età di 89 anni, Gian Paolo Ormezzano, una delle firme storiche e più conosciute del panorama italiano. Nella sua decennale carriera è stato direttore, dal 1974 al 1979, del quotidiano "Tuttosport" dove aveva mosso i primi passi di quella che è stata una lunghissima carriera. E' stato firma ed inviato del quotidiano "La Stampa" fino al 1991, quando poi è andato in pensione. Pur continuando anche in seguito a rimanere nell'ambiente. Ha praticato numerosi sport ed era un grandissimo tifoso del Torino. Lascia la moglie e tre figli, di cui uno, nelle orme del papà, tuttora giornalista.

La carriera

Come ricorda proprio "La Stampa" in un articolo che lo riguarda, Ormezzano iniziò a pensare di fare il giornalista forse già alle elementari, frequentate a Limone Piemonte. Coniugando quella che è sempre stata la sua passione per lo sport, tanto da aver praticato negli anni sci, calcio, basket, nuoto e podismo, sullo sfondo del tifo appassionato per i colori granata del Toro. E' stato firma del "Guerin Sportivo" ma è stato con "Tuttosport" che la carriera di Ormezzano ha preso una piega significativa. Del quotidiano sportivo torinese è stato direttore nel 1974 e per cinque anni prima di diventare inviato de "La Stampa" fino al 1991. Data, quella, che gli ha concesso la pensione ma non di appendere la penna al chiodo. A seguire, infatti, è stato volto noto e apprezzato di diversi salotti televisivi.