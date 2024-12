Incidente stradale, 28enne muore nel Frusinate: grave il fidanzato

La ragazza, Chiara Albanini, si trovava in auto con il fidanzato quando la stessa, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo scontrandosi con un'altra proveniente nel senso opposto di marcia. E' successo sulla Sora - Ferentino

E' morta sul colpo Chiara Albanini, 28 anni, la giovane che viaggiava come passeggero a bordo di una Fiat Stelvio, guidata dal fidanzato, nel Frusinate. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia Stradale, l'auto su cui viaggiava la coppia, mentre percorreva la Sora-Ferentino, si è ribaltata diverse volte finendo la propria corsa contro un'auto che proveniva in senso opposto. Un urto violento che non ha lasciato scampo alla ragazza. Il compagno risulta invece ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone.