Caso Seymandi, il legale chiede imputazione coatta degli haters

Seymandi: "Offesa due volte"

Ieri il pm aveva chiesto l’archiviazione per gli insulti ricevuti in rete dall’imprenditrice e collaboratrice dell’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, che era diventata conosciuta sul web dopo la diffusione del video in cui l’ex fidanzato Massimo Segre annullava le nozze accusandola di tradimento. ''Non mi aspettavo queste motivazioni. Subito sono rimasta senza parole, poi ho riflettuto su quanto scritto dal magistrato", aveva commentato ieri in un'intervista al Corriere della Sera Seymandi in merito alla richiesta di archiviazione da parte della Procura di Torino. "In pratica, è un liberi tutti. Ciò che è vietato dire verbalmente nel mondo reale viene sdoganato sul web, che diventa uno schermo di protezione per gli haters'', ha dichiarato la donna, spiegando di sentirsi offesa "due volte".