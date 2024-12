Treviso, uomo sfrattato morto in garage: scoppia la polemica

Marco Magrin, 53 anni, si è spento dopo che da tempo viveva in un garage dopo essersi visto costretto a lasciare l'appartamento in affitto che occupava, di proprietà di un esponente no global. L'attacco è arrivato dal sindaco di Treviso, Mario Conte, che ha promesso di presentare un esposto alla magistratura

È scoppiata un'accesa polemica a Treviso tra attivisti dei centri sociali e la politica, dopo la tragica morte di un uomo di 53anni, Marco Magrin, che da tempo viveva in un garage dopo essersi visto costretto a lasciare l'appartamento in affitto che occupava, di proprietà di un esponente no global. L'avevano sfrattato perché non riusciva a pagare l'affitto, nonostante avesse un lavoro regolare, ma lui non si era arreso e per mesi aveva cercato casa pubblicando annunci sui social. Nessuno gli aveva però risposto e lui non aveva chiesto aiuto, forse vergognandosi della sua situazione. Così non gli era rimasto che andare a vivere e dormire in quel garage, dove è morto lunedì, forse ucciso dal freddo che potrebbe aver aggravato il problema cardiaco di cui soffriva.

"Ucciso dall'indifferenza"

L'attacco di oggi è arrivato dal sindaco di Treviso, Mario Conte della Lega, che, appresi i particolari della vicenda, ha promesso di presentare un esposto alla magistratura sui "molti aspetti da chiarire" della tragica fine di Magrin, un uomo in difficoltà economiche che viveva ai margini della società. Le prime bordate contro il proprietario dell'immobile, Andrea Berta, che col centro sociale Diango si batte contro gli sfratti e per il diritto alla casa, erano già partite da Fratelli d'Italia, che, con il senatore veneziano Raffaele Speranzon, aveva messo all'indice il giovane attivista: "il povero Marco Magrin - aveva scritto Speranzon - è stato ucciso da un'indifferenza sinistra. Se il militante di estrema sinistra era a conoscenza dello stato di indigenza di Magrin, perché invece di segnalarlo ai servizi sociali quando andava in Comune a protestare contro gli sfratti, ha preferito cambiare la serratura?".