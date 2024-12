Roma, bimbo di 12 anni precipita dal decimo piano e muore al Collatino

L'allarme è scattato intorno alle 17. Diverse le chiamate arrivate al numero di emergenza 112. I soccorritori hanno cercato disperatamente di rianimare il bambino sul luogo della caduta, un parchetto interno al condominio, prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nonostante gli sforzi dei medici, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare

Tragedia nel pomeriggio alla periferia della Capitale. Un bambino di 12 anni è precipitato da una finestra di un palazzo di via Igino Giordani, al Collatino. L'allarme è scattato intorno alle 17. Diverse le chiamate arrivate al numero di emergenza 112. I soccorritori hanno cercato disperatamente di rianimare il bambino sul luogo della caduta, un parchetto interno al condominio, prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nonostante gli sforzi dei medici, per il ragazzino non c’è stato nulla da fare.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne si trovava in casa con la babysitter ed è precipitato dalla finestra della sua cameretta finendo in un parchetto interno al condominio in cui abitava con la famiglia. Dolore e sgomento tra chi conosceva il ragazzino che divideva le giornate tra la scuola e la passione per il calcio. La dinamica dell'accaduto resta tutta da chiarire. Nelle prossime ore gli investigatori ascolteranno i genitori del dodicenne per poter acquisire elementi utili a fare luce sulla vicenda.