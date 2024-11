Alluvioni Stromboli, residenti formano un SOS umano per chiedere aiuto

"L'emergenza in quanto tale va gestita con i tempi che tale stato comporta e non con in tempi della burocrazia, cosa che, invece, sta accadendo a Stromboli", hanno detto lamentati i manifestanti. Chiedono aiuti immediati per la messa in sicurezza delle località più colpite contro i rischi idrogeologici

Residenti di Stromboli protestano creando un “SOS” umano per chiedere interventi immediati dopo le recenti alluvioni che si sono abbattute sulla Sicilia. In particolare, chiedono la messa in sicurezza dei due versanti dell’isola, quello di Stromboli e quello di Ginostra. Il rischio idrogeologico, infatti, minaccia l’incolumità degli abitanti.

La testimonianza

"Le nostre case e le nostre stesse vite sono in pericolo: non è più possibile che le istituzioni continuino a tergiversare sulla nostra pelle. L'emergenza in quanto tale va gestita con i tempi che tale stato comporta e non con in tempi della burocrazia, cosa che, invece, sta accadendo a Stromboli. Non possiamo affrontare l'arrivo dell'inverno in queste condizioni", hanno ribadito i manifestanti nel corso dei vari interventi che si sono susseguiti una volta che il corteo ha raggiunto l'area portuale di Scari.

Richiesto lo stato di emergenza

Nel frattempo, la Regione Sicilia chiederà al Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza nazionale della durata di un anno per i danni causati dal maltempo di ottobre sull'isola di Stromboli, nel Comune di Lipari. Il governo Schifani lo ha deliberato oggi nel corso della seduta di giunta. Secondo la Protezione civile regionale, l'importo dei danni e dei primi interventi necessari alla mitigazione dei rischi ammonta a cinque milioni di euro.

Cosa dice la Regione

"Il governo regionale – ha dichiarato il presidente, Renato Schifani - continua a essere vicino alla comunità di Stromboli, tenendo ben presenti le gravi difficoltà in cui da tempo ormai si trovano gli abitanti e le aziende. Per questo motivo, abbiamo fatto nostra la richiesta del Comune di Lipari per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Stiamo già intervenendo per le situazioni più urgenti ma la situazione che si è venuta a creare sull'isola è ormai strutturale e richiede un intervento a livello nazionale".