Bari, reati contro pubblica amministrazione: 10 misure cautelari

Le accuse sono di associazione a delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e turbata libertà degli incanti

Dieci misure cautelari sono in corso da parte della Guardia di Finanza di Bari nell'ambito di una inchiesta della Procura della Repubblica a carico di altrettante persone per reati contro la pubblica amministrazione. Sono accusate di associazione a delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e turbata libertà degli incanti. I militari stanno svolgendo numerose perquisizioni.