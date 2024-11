Arezzo, monumento a Benigni vandalizzato con una croce celtica

Il sindaco ha sporto denuncia contro ignoti. Carabinieri e polizia municipale sono al lavoro per individuare l'autore o il gruppo di persone che hanno imbrattato la statua

Ripulita dagli operai del Comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) la statua raffigurante Roberto Benigni, imbrattata nei giorni scorsi con una croce celtica. Intanto il sindaco Mario Agnelli ha sporto denuncia contro ignoti per il deplorevole gesto. "Tra l'indifferenza generale ho appreso che il monumento dedicato a Roberto Benigni nel Parco della Creatività di Manciano, dove Benigni è nato, è stato nuovamente imbrattato".

Indagini di carabinieri e polizia municipale

"Già di per sé - aggiunge - imbrattare beni immobili è un reato perseguibile con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a diecimila euro se recidivi, farlo ispirandosi ad ogni tipo di estremismo politico è assolutamente deplorevole. Per quanto mi riguarda ho presentato una denuncia contro ignoti alla procura della Repubblica". Carabinieri e polizia municipale, supportati anche dal circuito delle telecamere, sono al lavoro per individuare l'autore o il gruppo di persone che hanno imbrattato la statua.