Trenitalia, Frecciargento parte 50 minuti in anticipo: polemiche

"Visti gli slot ferroviari disponibili era l'unico modo per assicurare il collegamento", ha affermato Trenitalia. I viaggiatori sarebbero stati avvertiti del cambiamento di orario attraverso e-mail e sms, e quelli non raggiunti dai messaggi "sono potuti arrivare a destinazione a bordo di Frecce immediatamente successive", hanno detto le Ferrovie dello Stato. La coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita: "Incapacità imbarazzante di Salvini e Corradi"

Un Frecciargento Roma-Genova è stato anticipato di 50 minuti, venerdì, perché "visti gli slot ferroviari disponibili era l’unico modo per assicurare il collegamento". Lo ha affermato Trenitalia, aggiungendo di aver informato i passeggeri della modifica dell’orario via mail e sms. "I viaggiatori non raggiunti dai messaggi sono potuti arrivare a destinazione a bordo di Frecce immediatamente successive", spiega in una nota di Ferrovie dello Stato, sottolineando anche come Trenitalia abbia "disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti coloro che hanno subito questo disagio, del quale ci scusiamo".

Italia Viva: "Assurdo, Salvini e ad di Trenitalia Corradi chiedano scusa"

"Siamo arrivati all'assurdo – ha commentato la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita - Un treno che parte prima per non arrivare in ritardo. Una vergogna. Un livello di incapacità imbarazzante, per la quale il ministro Salvini e l'amministratore delegato di Trenitalia Corradi dovrebbero chiedere scusa". E ha aggiunto che intende presentare al più presto un’interrogazione parlamentare. "Nel magico mondo del ministero dei Trasporti a trazione leghista, questo è, evidentemente, l'unico modo per far arrivare un treno in orario" ha aggiunto.

Pd: "Salvini pensi a fare il ministro dei Trasporti"

"Se oltre ai rimborsi per i ritardi, dovremo anche pagare quelli per le partenze in anticipo che lasciano a piedi centinaia di persone, dove andranno a finire i conti delle ferrovie?". Così il democratico Andrea Casu, vicepresidente della commissione Trasporti della camera si è unito alla richiesta di spiegazioni di Italia Viva. "Come Partito Democratico, presenteremo un'interrogazione parlamentare per chiedere conto direttamente al ministro dei Trasporti Matteo Salvini di questa nuovo grave disservizio", ha detto. E ha attaccato il leader leghista: "Se oltre a occuparsi di festeggiare la Vittoria di Trump e fare post sui social contro la presunta minaccia delle 'zecche comuniste' pensasse anche a fare il Ministro dei Trasporti magari queste cose non succederebbero - ha continuato - Fare il Ministro dei Trasporti significa prendersi carico dei problemi reali dei cittadini, garantendo puntualità, efficienza e un servizio degno del Paese".