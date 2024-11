Incendio in un appartamento nel Milanese, morta una donna

Le fiamme sono divampate in via Mazzini a Mediglia. Nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco per la donna, un'anziana di 83 anni, non c'è stato nulla da fare. Illesa invece la figlia che si trovava con la vittima

Una donna ha perso la vita in un incendio che è scoppiato all'interno del suo appartamento in via Mazzini a Mediglia, nel Milanese. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola che però non sono riusciti a portare in salvo la vittima, un'anziana di 83 anni. Stando alle prime informazioni sarebbe invece illesa la figlia 56enne della donna. L'appartamento posto al pianterreno dello stabile è stato messo in sicurezza. Intervenuti anche personale del 118 e carabinieri che stanno indagando per accertare le cause che hanno portato allo sviluppo improvviso dell'incendio.