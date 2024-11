Milano, sequestrata area Scalo House: indagati dirigenti del Comune

Le accuse

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha messo sotto sequestro l’area all’angolo di via Valtellina e via Lepontina, dove è stata realizzata una residenza universitaria e sono in via di costruzione due nuovi edifici abitativi. Secondo gli inquirenti il progetto presenta “violazioni della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili”. Sono coinvolti anche i membri della commissione per il Paesaggio, indagati per falso ideologico in atto pubblico e false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri.