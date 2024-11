Padova, il neonato seviziato dal padre ora respira da solo

Le condizioni del neonato di 5 mesi ricoverato per maltrattamenti a Padova, dopo essere stato seviziato dal padre, sono in fase di miglioramento. Il piccolo sarebbe ora in grado di respirare da solo, senza l'ausilio della maschera d'ossigeno. Nel frattempo, proseguono le indagini, mentre il padre è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate

Migliorano le condizioni del neonato di 5 mesi ricoverato per maltrattamenti nella Clinica pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, dopo essere stato seviziato dal padre 22enne. Il piccolo sarebbe attualmente in grado di respirare da solo, senza l'ausilio della maschera d'ossigeno. Dopo aver trascorso diversi giorni nel reparto di terapia intensiva, adesso è stato trasferito in terapia semi-intensiva.

Il neonato seviziato dal padre

Nel frattempo, gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda, dopo l'arresto del padre con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate. Secondo le prime ipotesi, il 22enne non avrebbe voluto uccidere il piccolo ma, attraverso la violenza, procurargli una disabilità permanente, da sfruttare poi per ottenere sussidi pubblici. Le telecamere nascoste posizionate dalla polizia hanno immortalato l'uomo mentre premeva il torace e metteva le dita in gola al bambino, che ha riportato ferite alla bocca e ad alcuni organi interni. Nel frattempo, la madre si è dichiarata estranea ai fatti e all'oscuro di tutto, ma resta da capire come non si sia resa conto delle condizioni del figlio.