Maxi blitz contro la criminalità giovanile: 37 arresti e 51 denunce

Tredici pistole, 15 coltelli e mille dosi di droga sono state sequestrate dalla polizia nel corso del maxi blitz contro la criminalità giovanile. Lo ha comunicato il direttore dello Sco della Polizia, Vincenzo Nicolì, parlando della maxi operazione condotta in 30 province e conclusa questa mattina con 37 arresti e 51 denunce. ''In totale sono state controllate 8.600 persone , di cui 2.500 minorenni", ha aggiunto. Sono state inoltre comminate 161 sanzioni amministrative di diversa natura in particolare per uso di droga e somministrazione di bevande alcoliche ai minori''.