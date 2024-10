Halloween 2024 a Bergamo, cosa fare: 10 eventi da non perdere

Da feste in famiglia a serate a tema per adulti, passando per laboratori creativi nei luoghi più suggestivi della città e dei borghi, ecco alcuni eventi imperdibili per Halloween 2024 a Bergamo e dintorni

Halloween sta per arrivare e Bergamo si prepara a festeggiare con una serie di eventi per grandi e piccini, pronti a far vivere a tutti momenti di paura, divertimento e creatività. Dal centro città ai comuni limitrofi, ecco una selezione di 10 appuntamenti da non perdere per un Halloween indimenticabile.

Festa alla Ludoteca Giocagulp Redona



La Ludoteca Giocagulp di Redona, un servizio del Comune di Bergamo, invita i più piccoli a festeggiare Halloween in grande stile giovedì 31 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 presso il Parco Turati. La festa, organizzata in collaborazione con la Ludoteca Locatelli, è il culmine di una serie di laboratori a tema Halloween tenuti durante il mese. Un pomeriggio di giochi e divertimento pensato appositamente per i più piccoli.



Festa di Halloween con Turnomamme



L'associazione Turnomamme organizza una serata di festa per tutti i cittadini giovedì 31 ottobre dalle 20.00 alle 23.00 presso lo Spazio di Quartiere di Celadina. Un'occasione per divertirsi in un'atmosfera allegra e coinvolgente, con attività e giochi pensati per grandi e piccoli. Lo Spazio Condiviso di Quartiere accoglierà tutti al civico 7 per un Halloween all'insegna della comunità.

Halloween Party al Zero Club



Il 31 ottobre lo Zero Club di Bergamo si trasformerà in un ritrovo per scheletri, vampiri e zombie. Dalle 23.30 in poi, la festa più spaventosa dell'anno accoglierà gli ospiti con musica, drink e un'atmosfera da brivido. L'ingresso scontato a 13 euro include una consumazione.



Castello di Malpaga: Halloween al villaggio delle zucche



Per un'esperienza immersiva e adatta a tutta la famiglia, il Castello di Malpaga, alle porte di Bergamo, offre un villaggio autunnale con oltre 5.000 zucche. Fino al 3 novembre, sarà possibile partecipare alla caccia alla zucca d'oro, decorare zucche, e prendere parte a laboratori dedicati al Día de los Muertos. Un'ottima occasione per godere dell'atmosfera autunnale in un contesto magico e suggestivo.



Monster Farm alla Cascina Due Torri



La discoteca Cascina Due Torri di Stezzano ospita giovedì 31 ottobre dalle 22.30 la prima edizione del festival "Monster Farm", un evento dedicato a Halloween con 10 DJ, artisti di strada e performer. Con due sale aperte e tre generi musicali diversi, la serata promette di accontentare tutti i gusti, dal reggaeton alla techno, per una notte di balli e divertimento fino all'alba.



Rocca Criminale al Museo delle Storie



Il Museo delle Storie di Bergamo propone un Halloween all'insegna del mistero con una visita teatralizzata nella Rocca. Giovedì 31 ottobre, gli intrepidi di tutte le età potranno partecipare a una caccia al delitto, risolvendo enigmi e affrontando personaggi bizzarri. L'attività è pensata per famiglie, con due orari disponibili, alle 18.30 e alle 20.30, e richiede la presenza di almeno un adulto per ogni gruppo.



HalLEOween a Leolandia



Leolandia, già addobbata a festa, si prepara a un Halloween pieno di sorprese, con streghe, fantasmi e spettacoli pirotecnici. Il parco divertimenti di Capriate San Gervasio accoglierà le famiglie fino alle 21.30 del 31 ottobre, con eventi speciali e un gran finale di fuochi d’artificio. Una festa perfetta per i più piccoli, che potranno vivere un'avventura magica tra dolcetti e scherzetti.



Halloween a Treviglio



Quest’anno, la Biblioteca di Treviglio, insieme a TreviglioMusei e DigEducati, ha organizzato una serie di attività per Halloween dedicate a tutta la famiglia, all’insegna del divertimento e della creatività. Il 31 ottobre, dalle 14:30 alle 18:00, si terrà la festa "LocatelliWeen" presso la Biblioteca e l’Atelier TreviglioMusei, dove i bambini potranno partecipare a laboratori come “Crea il tuo Scacciamostri” e assistere alle "Letture Mostruose", pensate per intrattenere i più piccoli. Anche DigEducati sarà presente con “Magie Digitali”, un laboratorio interattivo a numero limitato per un’esperienza unica nel suo genere. Non mancheranno dolcetti per tutti i partecipanti.



Halloween al Bobadilla



La discoteca Bobadilla di Dalmine organizza la festa "Halloween Hospital Boba" giovedì 31 ottobre. La serata inizia con una cena dalle 20.30, seguita da una notte di balli con musica commerciale e reggaeton. Il pacchetto cena, ingresso e tavolo riservato è disponibile a 50 euro, mentre l’ingresso alla sola discoteca parte da 15 euro per le donne e 20 per gli uomini. Una notte da non perdere per chi vuole festeggiare Halloween in grande stile.



