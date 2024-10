Test IT-Alert oggi in Toscana alle 14:30, cosa fare

Alle 14:30 di oggi, 23 gennaio, è previsto un nuovo test di IT-Alert nella regione Toscana per "incidente rilevante in stabilimenti industriali soggetti alla Direttiva Seveso”. Si tratta di una simulazione per un ipotetico incidente industriale all’impianto di Toscochimica che riguarda i comuni di Prato e Campi Bisenzio.

Cosa fare

Come nel caso dei precedenti test, chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio che rimanda alla pagina web del sito IT-alert dove sarà possibile visionare il testo. Ai cittadini della regione che hanno ricevuto il messaggio di allerta viene richiesta la compilazione di un questionario per verificare com'è andato il test e che problemi sono stati riscontrati.