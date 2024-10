Violenza sessuale a Pesaro, la vittima è una donna sudamericana

L'autore della violenza è un 30enne, originario del Bangladesh e residente a Vallefoglia, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, allertati dai residenti della zona

Violenza sessuale in centro a Pesaro, nella mattinata di ieri intorno, alle 5, in piazzale Matteotti. La vittima è una donna di origine sudamericana di 49 anni, residente nel Pesarese. L'autore della violenza un 30enne, originario del Bangladesh e residente a Vallefoglia, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Allertati dai residenti della zona che hanno sentito le urla provenire da dietro un chiosco della piazza, i militari hanno sorpreso l'uomo che cercava di abusare della donna.