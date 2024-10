Milano, uomo di 30 anni ucciso a coltellate per strada

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva cercato di compiere una rapina in un bar, ma il titolare lo ha colpito con un coltello ferendolo a morte. L'omicidio è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina in via Giovanni da Cermenate, alla periferia del capoluogo lombardo

Un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato per strada in via Giovanni da Cermenate, alla periferia di Milano, intorno alle 5 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, la vittima, di origini italiane, aveva cercato di compiere una rapina in un bar, ma il titolare, di origini cinesi, lo ha colpito con un coltello ferendolo a morte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Polizia di Stato.