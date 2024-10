Roma: rissa a Ostiense, tre ragazzi accoltellati

Erano appena usciti da una discoteca, i tre ragazzi accoltellati nella notte in zona Ostiense a Roma. Si tratta di due fratelli di 20 e 18 anni e un coetaneo, probabilmente un amico. Pare siano stati avvicinati da una quindicina di ragazzi che li hanno aggrediti. Nel parapiglia è spuntato un coltello e i tre sono stati colpiti. Nessuno è in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso indagini della polizia, da chiarire se i due episodi possano essere collegati e se si sia trattato di spedizione punitiva

