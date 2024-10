È morto Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav

Mondo

Sono stati 50 gli attivisti No Tav respinti alla frontiera tra Italia e Francia da parte delle autorità transalpine , che hanno impedito l'afflusso di italiani ad una manifestazione contro il cantiere in una località della Val Maurienne. Le autorità transalpine hanno spiegato che c’era il timore di “elementi radicali” dall’Italia , per questo alcune ordinanze locali hanno bloccato l’utilizzo di artifici pirotecnici o infiammabili e capi di abbigliamento o dispositivi di protezione personale. Un attivista ha detto: “La mia unica arma è un panino contro la fame”

"Ci è stato negato - commentano dal movimento No Tav - il diritto di manifestare. Nei giorni scorsi i ProTav hanno potuto incontrarsi e hanno potuto organizzare la loro passerella per promuovere un'opera climaticida. Noi no. Ci hanno ritirato i documenti lasciandoci lì senza una spiegazione. E il corteo che intanto era in corso in territorio francese è stato bloccato". Secondo fonti del movimento, al Frejus al mattino erano arrivati un avvocato francese e un deputato di France Insoumise per velocizzare le operazioni "ma la gendarmeria non ha concesso il passaggio"