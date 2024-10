Riscaldamenti, quando sarà possibile attivare i termosifoni a Milano

Nel capoluogo lombardo i termostati potranno essere attivati a partire dal 15 ottobre per 14 ore al giorno, con spegnimento programmato per il 15 aprire. Milano si trova nella fascia nazionale E

Mancano pochi giorni all'accensione dei riscaldamenti in Lombardia. A Milano, che si trova nella fascia nazionale E, i termosifoni potranno essere attivati dal 15 ottobre, per 14 ore al giorno, con spegnimento programmato per il 15 aprile.

La fascia di Milano

Nella fascia nazionale E rientrano le province di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza.

L'Italia è divisa in zone di attivazione per i riscaldamenti, in un periodo che varia tra il 15 ottobre e il 1° dicembre 2024. Devono poi essere spenti tra il 15 marzo 2025 e il 15 aprile 2025. Le uniche aree non soggette a date di accensione e spegnimento sono quelle della fascia F, che accorpa i territori di Belluno, Cuneo e Trento.