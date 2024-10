A Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013

A Lampedusa tornano i sopravvissuti e i familiari delle vittime delle due stragi del 3 e 11 ottobre 2013, per ricordare i 636 morti, eritrei e siriani, tra cui 60 bambini, e per chiedere che si fermino le stragi in mare. Negli ultimi 10 anni le vittime sono state oltre 30mila. ascolta articolo

Un gruppo di profughi siriani e palestinesi approda sugli scogli di Cala Pisana tra la sorpresa dei turisti e bagnanti in vacanza sull’isola dove è ancora piena estate. Gioiscono perché sono salvi. Partiti dalla Libia a bordo di un piccolo scafo in vetroresina sono sopravvissuti alla traversata e alle condizioni meteo marine proibitive delle ultime ore. Intanto al molo Favaloro le motovedette escono di continuo per tornare cariche di naufraghi. Le operazioni di soccorso sono incessanti da giorni. Oltre mille i migranti salvati in 24 ore e portati sull’isola dove sono in corso le iniziative per ricordare le due stragi che il 3 e l'11 ottobre 2013 provocarono 636 vittime, eritrei e siriani tra cui 60 bambini. "Si disse mai più morti in mare, e invece le vittime in 10 anni sono state 30mila e 300" ricordano le associazioni umanitarie come Save the children e le agenzie delle Nazioni unite Unicef, Unhcr, Oim che rinnovano come ogni anno l’appello affinché l’Italia e l’Europa tornino a presidiare il mediterraneo centrale per fermare le stragi con missioni coordinate di ricerca e soccorso come quella che fu avviata e presto chiusa pochi mesi dopo quelle tragedie nel 2014. Un appello e una denuncia che ogni anno si rinnovano, perchè si inverta la tendenza riguardo alle politiche sull'immigrazione che invece di fatto sono sempre più restrittive, puntano a ridurre i flussi migratori più che a salvare vite. Le navi delle organizzazioni umanitarie non governative sono tenute a distanza, inviate in porti lontani, a diversi giorni di navigazione, dopo ogni soccorso, e sottoposte a provvedimenti di fermo nella maggior parte dei casi poi annullati in seguito a ricorso, ma intanto lungo la rotta migratoria più letale si continua a tentare la traversata e le motovedette che partono dal lembo più a sud d'Europa non riescono sempre ad arrivare in tempo e salvare tutti. Informare e coinvolgere le nuove generazioni nel dibattito sul fenomeno migratorio attraverso attività didattiche sia a livello nazionale e internazionale, è uno degli obiettivi del Comitato 3 ottobre presieduto da Tareke Bhrane, che si batte anche per creare una banca dati europea del DNA per il riconoscimento delle vittime e riformare il Regolamento di Dublino, favorire l’integrazione e l’inclusione della popolazione immigrata nelle comunità locali d’arrivo nel nostro Paese, condizione sostanziale per la coesione sociale di un Paese sempre più interculturale, sostenere l’apertura di corridoi umanitari e sistemi di ingresso legali e sicuri per mettere fine alla violazione dei diritti umani e delle morti in mare. Alla tre giorni di commemorazioni a Lampedusa interviene tra gli altri il capo della Procura di Gela Salvatore Vella. "Centinaia di corpi senza vita vengono ritrovati in mare ogni anno e a volte passano anni prima che vengano identificati. In questa giornate si è focalizzata l'attenzione sulla necessità di restituire nel più breve tempo possibile i cadaveri alle famiglie. L'identificazione non può avvenire nell'ambito di un processo, come spesso accade quando si tratta di delitti nel quadro dell'immigrazione clandestina. E' necessario, come chiedono Nazioni Unite e Parlamento europeo, creare una struttura che non sia di polizia nè giudiziaria ma che si occupi solo di questo, di identificare le vittime tramite dna, impronte o riconoscimento facciale per tentare di incrociare i dati con quelli dei familiari che attendono risposte a volte per anni. Lo Stato si deve prendere questa responsabilità, per compiere un atto umanitario".

Per capire e sapere cosa accade nel Mediterraneo diventato un cimitero per migliaia di sfortunati in fuga da miserie e guerra e in cerca di una vita migliore, studenti arrivati da tutta Europa incontrano sull'isola i familiari delle vittime e una rappresentanza dei 155 sopravvissuti che ogni tornano a Lampedusa per raccontare quei giorni terribili. "Se avessi saputo che in mare è più facile morire che sopravvivere non lo avrei fatto dice uno dei superstiti, che si sono ricostruiti una vita in diversi paesi del Nord Europa. "Li ero già morto, non avevo scelta se non partire" è la voce diversa di un altro compagno di viaggio. "La nostra aspettativa era vivere in pace e la pace l'abbiamo trovata nei paesi che ci hanno accolti", concordano. E alla domanda: "avete mai pensato cosa possiamo fare per evitare che accada quello che da troppo tempo accade nei nostri mari?" la risposta è: "ciò che conta è combattere le dittature che stanno lacerando i nostri paesi solo così potremo un giorno restare a casa ed evitare di rischiare di compiere una traversata così pericolosa" Tra le loro voci quella di Pietro Bartolo, negli ultimi anni europarlamentare, medico dell’isola al tempo del naufragio. Racconta la storia tragica di quel sacco pieno di cadaveri che si trovò ad ispezionare dopo il naufragio del 3 ottobre. "Tra loro vidi quello di una ragazza bellissima che sembrava morta e che invece aveva un flebile battito nel polso e come in un miracolo riuscì a salvarsi. La rividi anni dopo e non la riconobbi, l’avevo vista morta in un sacco nero e ora ce l’avevo davanti, era viva ed era incinta. Si chiama Kebrat ed è tornata qui anche quest’anno". L'abbraccio accompagnato da un applauso è commovente e anche gli occhi di Bartolo si fanno lucidi. "Loro ce l’hanno fatta, perché non devono essere salvati tutti quelli che attraversano il mare? Lampedusa è una zattera in mezzo al mare. Quando mi chiedono come mai i lampedusani non si stancano di salvare vite rispondo che siamo un popolo di mare e accogliamo tutto ciò che dal mare arriva".