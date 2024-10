Padova, scontri tra ultras alla partita Trento-Lecco: emessi 5 Daspo

Disposti 5 Daspo nei confronti degli ultras lecchesi convolti negli scontri allo stadio Euganeo a Padova, il 1° settembre scorso. Lo ha deciso il questore della provincia di Padova, Marco Odorisio. I tifosi sono stati incastrati dai filmati estrapolati dalla videosorveglianza dello stadio, e dalle riprese effettuate da personale del Gabinetto interregionale di polizia scientifica del Triveneto esaminati dalla Digos di Padova e Lecco e dalla Divisione polizia anticrimine della questura di Padova.

Rissa e oltraggio a pubblico ufficiale

Dopo l’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro, i tifosi avrebbero prima tentato di rispondere ai cori offensivi intonati dai tifosi del Trento che uscivano dalla Tribuna ovest dirigendosi verso il cancello divisorio. In quel momento, però, sono stati intercettati dalla polizia, per evitare possibili confronti diretti. Uno dei tifosi lecchesi a quel punto ha offeso un poliziotto mostrando il dito medio e urlandogli contro. Dopo poco, è scoppiata una rissa tra gli stessi ultras lecchesi di opposte ideologie politiche. Le persone coinvolte sono state denunciate per rissa e oltraggio a pubblico ufficiale, tutti hanno precedenti penali.