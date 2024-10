Il progetto mette inoltre a disposizione 10 posti di lavoro a 10 donne che hanno trovato accoglienza e supporto presso i centri antiviolenza della Rete ascolta articolo

“Scelta D”, il progetto nato dalla collaborazione tra l’azienda Scarpe&Scarpe e l’associazione D.i.Re. (Donne in Rete contro la violenza) ha già raccolto 100mila euro a soli tre mesi dalla partenza mentre sta per iniziare l’inserimento in uno dei negozi del gruppo della prima delle 10 donne accolte dai centri antiviolenza della D.i.Re. Il progetto, infatti, mette a disposizione 10 posti di lavoro a 10 donne che hanno trovato accoglienza e supporto presso i centri antiviolenza della Rete.

La raccolta fondi I fondi incassati - la cui raccolta continua - verranno destinati alle attività di Advocacy e istituzionale di D.i.Re e andranno ad implementare il Fondo Autonomia dell’associazione che ha lo scopo di affiancare fino in fondo le donne che hanno deciso di intraprendere il loro percorso di uscita dal maltrattamento, facilitando l’autonomia economica. I contributi del Fondo Autonomia vengono erogati alle donne per sostenere i costi della nuova vita come, ad esempio, spese di caparra e affitto per un appartamento, costi di agenzia, attivazione e prime utenze (luce, gas, acqua e spazzatura), acquisto di elettrodomestici o arredi indispensabili.

Marcello Pace: "Abbiamo trovato in D.i.Re un partner perfetto" L’azienda, da sempre attenta al tema delle donne, ha trovato una naturale comunità di intenti con D.i.Re e ha voluto coinvolgere nel progetto anche i propri dipendenti, che hanno seguito corsi di sensibilizzazione e formazione per educare alla parità di genere. “Abbiamo trovato in D.i.Re un partner perfetto, competente e con una presenza capillare sul territorio così come capillare è la nostra rete di negozi e questo permette di inserire donne in stato di necessità in punti vendita limitrofi alla zona di residenza – ha dichiarato Marcello Pace, Chief Executive Officer Scarpe&Scarpe – I risultati di questi primi mesi ci fanno ben sperare per una raccolta fondi di grande valore che D.i.Re saprà utilizzare al meglio per sostenere quante più donne possibile grazie al Fondo Autonomia dell’associazione”.