Neonati uccisi a Parma, oggi l’interrogatorio di Chiara Petrolini

Oggi è il giorno dell'interrogatorio di garanzia - davanti al giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Parma - di Chiara Petrolini, la giovane 21enne agli arresti domiciliari con le accuse di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. La ragazza è accusata di aver partorito e poi seppellito i suoi due figli nel giardino dell'abitazione dove viveva con i genitori e il fratello, a Vignale di Traversetolo. Secondo quanto emerge, la donna avrà la possibilità di rilasciare dichiarazioni spontanee e di rispondere alle domande del magistrato, oppure potrà rimanere in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Con lei l’avvocato Nicola Tria.

L'arresto

La Procura di Parma aveva chiesto e ottenuto nei giorni scorsi l’arresto della 21enne sulla base della convinzione che fin dall'inizio della gravidanza avesse avuto in mente di uccidere il proprio figlio, prima, durante o dopo il parto del 7 agosto. Lo dimostrerebbero i suoi comportamenti, mirati a nascondere a tutti il proprio stato, la scelta di non sottoporsi mai ad accertamenti medici, ma di affidarsi a ricerche online per capire come abortire o indurre il parto. La misura richiesta era il carcere, ma il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per l'omicidio premeditato di agosto e la soppressione di cadavere del 12 maggio 2023 scorso.

Cosa è accaduto

Quando il 9 agosto è stato trovato il primo corpo, la famiglia Petrolini era appena partita per gli Stati Uniti. Sono stati avvisati, ma hanno preferito non tornare subito. Sono rientrati come previsto il 19, nel frattempo gli esami del Dna hanno rivelato che la 21enne era la madre, il suo fidanzato il padre. Nello stesso giardino, dopo il primo ritrovamento, sono stati rinvenuti altri resti che appartengono a un secondo neonato, partorito alla 40esima settimana, ma che risalgono a oltre un anno fa. Nelle prime spontanee dichiarazioni fatte, Chiara Petrolini "aveva detto che ha nascosto il corpo del neonato nel giardino perché lo voleva vicino a sé", ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, il colonnello Andrea Pagliaro. E allora, quando si è intuita la possibilità di una seconda gravidanza, "si è pensato che se veramente ci fosse stato un altro bambino lo avrebbe sepolto sempre lì, vicino alla sua camera". Quando sono state trovate le ossa "eravamo increduli", ha ammesso l'ufficiale. E se inizialmente gli inquirenti pensavano a una messa in scena concordata da parte di tutta la famiglia, via via che le indagini sono proseguite si è arrivati alla consapevolezza che nessuno, né i genitori, né il fidanzato, sapesse della gravidanza.