Monza, imprenditore aggredito a colpi di mazza nel suo garage

L'episodio a Cesano Maderno. L'uomo di 60 anni è in fin di vita all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato colpito alla testa con una mazza da baseball nel garage di casa sua. L'aggressore è fuggito, lasciando l'arma del delitto sul posto. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'attacco e individuare il responsabile

Un imprenditore di 60 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza dopo una brutale aggressione avvenuta nel garage della sua abitazione a Cesano Maderno in provincia di Monza. L’uomo, incensurato, è stato colpito ripetutamente alla testa con una mazza da baseball da un aggressore ancora ignoto. L’allarme è stato dato da una coppia di vicini che, rientrando in auto, hanno trovato l’uomo a terra privo di sensi, vicino al suo garage. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è in prognosi riservata e in pericolo di vita. La scena del crimine è stata immediatamente circondata dalle forze dell'ordine.