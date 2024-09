Bici rubata alla turista a Bari, il sindaco gliene compra una nuova

L'aveva lasciata legata a un palo con ben due catene, ma non è bastato a far desistere il ladro. In compenso, la donna derubata ha ricevuto tanta solidarietà sia dai cittadini baresi che dalle istituzioni ascolta articolo

Avventura, dramma, solidarietà e riscatto. Sono tutti gli elementi che costituiscono la storia di Antonietta Pasqualino Di Marineo, turista milanese che, in sella alla sua bicicletta, ha percorso 460 chilometri da Ancona fino a Bari, soltanto per vedersela portare via nella notte da un ladro. Stava soggiornando in un ostello vicino alla stazione e aveva lasciato la sua fidata compagna a due ruote legata con ben due catene a un palo lì davanti, ma la protezione non è bastata a fermare il ladruncolo che è riuscito comunque a rubarla. La donna, al risveglio la mattina dopo, si è quindi trovata senza il suo mezzo di trasporto e ha denunciato il furto anche sui social network, chiedendo aiuto per riuscire a ritrovarla. "Si tratta di una bici anche abbastanza anonima, non è un ultimo modello - ha raccontato a Telebari -, quindi neanche così desiderabile. Ho ritrovato solo le catene spezzate e la mia borraccia lanciata per terra, unica cosa che avevo lasciato sulla bici".

Messaggi, inviti e regali E se alla fine Di Marineo è rimasta con l'amaro in bocca, la solidarietà dei baresi ha contribuito almeno in parte a lenire la sua frustrazione: dall'assessore alla Mobilità, Domenico Scaramuzzi, che l'ha subito contattata per esprimerle il suo dispiacere, ai tanti messaggi ricevuti tra cui due che si offrivavano di regalarle una bicicletta, fino ad arrivare al sindaco, Vito Leccese, che le ha scrritto un sms. "Se dovesse decidere di tornare a Bari - ha scritto il sindaco -, mi farebbe piacere accoglierla a Palazzo di Città". Il sindaco, dopo aver espresso il suo dispiacere per la vicenda, ha poi deciso, in collaborazione con l’assessore alla mobilità, Domenico Scaramuzzi, di chiedere un piccolo contributo ai componenti della giunta comunale per comprare una nuova bicicletta alla sfortunata turista. Niente soldi pubblici, ma un contributo privato per lasciare che la turista porti con sé un ricordo positivo di Bari.

Le indagini Nel frattempo la denuncia che Di Marineo ha presentato ai carabinieri ha dato i suoi frutti. Sul tema l’amministrazione comunale non ha rilasciato nessuna dichiarazione, considerando il fatto come non di portata pubblica, ma i carabinieri nelle ore successive al furto hanno individuato il responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza dell'ostello.