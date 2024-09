Meteo, allerta maltempo in Italia oggi: ecco dove. Le previsioni

Tempo in prevalenza soleggiato sulle Alpi Orientali. Altrove, invece, sono previste nuvole, con temporanee schiarite al Nord. Nel corso della giornata è atteso l'arrivo di piogge, a tratti anche a carattere temporalesco, che interesseranno la Liguria, il basso Piemonte, l’Emilia-Romagna, le Isole e tutte le regioni del Centro-sud. Il maltempo risulterà più intenso e insistente in Emilia-Romagna e Marche. Le temperature massime saranno in rialzo in gran parte del Centro-sud, ma sempre leggermente al di sotto o in linea con le medie